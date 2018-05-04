Terör Uzmanı Abdullah Ağar, MHP'den Aday Adayı Oldu

Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER MHP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.