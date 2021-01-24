Ünlü isimler kadınlar için harekete geçtiler

Sanat dünyasının ünlü isimleri kadın cinayetlerine 'dur' demek için harekete geçti. Eşitlik İçin Kadın Platformu'na çektikleri videolarla destek veren ünlülerden Ahmet Ümit "Seven insan öldürmez. Öldüren kişi cahilliğinden öldürür. Bencilliğinden, vahşiliğinden öldürür. Yeter artık kadın cinayetlerine son verelim" dedi.

Zuhal Olcay "Türkiye'de her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Bunun adı artık bir cinskırım. İstanbul Sözleşmesi artık uygulansın. Meclis derhal kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin durdurulması özel gündemiyle toplansın" derken Hande Doğandemir ise "Bugün ülkemizde her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Peki bunun için neler yapılmalı. Psikolojik, ekonomik, fiziksel şiddet, cinsel taciz, tecavüz, esir alma, zorla evlendirme, ısrarlı takip gibi suçların caydırıcı olmasını sağlayacak cezaları içeren politikaların uygulanması ve kamuoyu farkındalığının yaratılarak bu suçların yaygınlaşmasının önlenmesi, yapılabileceklerden sadece birkaçı. ve son olarak İstanbul Sözleşmesi yaşatır" mesajını verdi.

Kaynak: Hürriyet