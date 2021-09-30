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Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

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Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

İş insanı Cengiz Çolak ile Harika Çolak çiftinin pandemi nedeniyle erteledikleri düğün eğlencesi, ünlü isimlerin katılımı ile önceki akşam gerçekleşti. Düğüne Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte düğünün perde arkası...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Vadi İstanbul Jolly Joker konser alanı kapatılarak gerçekleşen düğüne yaklaşık 500 kişi katıldı. Gecede, Oğuzhan Koç ile Ersay Üner sahne aldı.

Geceye; Demet Özdemir, İbrahim Büyükak-Nurdan Büyükak, Büşra Pekin, Eren Hacısalihoğlu-Tuğba Tatlıcı, Hayrettin, Doğuş Balbay-Erica Balbay, Yasemin Sakallıoğlu, Tugay Mercan ve Bülent Parlak gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Temsili yapılan nikahı memur cübbesi giyerek Ahmet Çakar kıyarken, Oğuzhan Koç ise çifte şahitlik yaptı.

İŞTE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN DÜĞÜNDEN KARELER

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

Ünlü isimler görkemli düğünde buluştu

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