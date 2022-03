ÜNLÜ İSİMLER 'GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI' PROGRAMINDA ÖĞRENCİLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

? Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Düzenlenen gecede 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada Cem Yılmaz tarafından satıldı. Bilet ve açık artırmadan elde edilen tüm gelirler ise üniversite öğrencisi kadınlara bağışlanacak.

Maslak'ta bulunan bir etkinlik alanında Hepsiburada ve Türkiye Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Programa iş ve spor dünyasından çok sayıda kadın katıldı. Hepsiburada'nın ana sponsorluğunda ve Çağla Şikel'in sunuculuğuyla gerçekleşene gecede, '1940'lardan günümüze' defilesi düzenlendi. Üniversite öğrencisi kadınlara destek olmak için aralarında Aslı Bekiroğlu, Berfu Yenenler, Çağla Büyükakçay, Sümeyye Boyacı gibi isimlerin bulunduğu iş ve spor dünyasından tanıdık yüzler podyuma çıktı. Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı sahneye çıktığında seyirciler Boyacı'yı ayakta alkışladı. Defile sonrası Cem Yılmaz'ın yönettiği açık arttırmada her döneme ait tasarım satışa sunuldu.

Açık arttırma ve bilet satışından elde edilen tüm gelirlerin üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarıldığı gecede şarkıcı Göksel de konser verdi.

'HER ŞEY KUVVETLİ BİR GELECEK VE ÜLKEMİZ İÇİN'

Kadınların ekonomide yer almasının önemine vurgu yapan Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu 'Gerçekten çok anlamlı bir gün. Gönül ister ki böyle özel günlere ihtiyaç duymayalım farkındalık yaratmak için. Bu farkındalık oluncaya dek hep birlikte emek vermeye devam edeceğiz. Çok önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Kadının ekonomide yer alması, girişimci kadınların desteklenmesi, teknolojide kadınların bulunması, kız çocuklarının iyi eğitimler alarak ekonomiye katkıda bulunacak sağlam birer birey haline gelmesi için çok önemli. Bu konuda çeşitli projelerimiz var. Her şey kuvvetli bir gelecek ve ülkemiz için' dedi.

'KADINLARIN HAYATIN HER ALANINDA OLMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise geceye ilişkin konuşmasında, 'Biz aile olarak kadınların hayatın her alanında sahada olmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda atılan tüm adımları desteklemek istiyoruz. 2017'de kurduğumuz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'nda mesela 28 binden fazla kadının kendi işlerini kurmalarına destek olduk. İş hayatına atıldılar hem de ekonomiye büyük bir katkı yaptılar. Bu da bizim için bir gurur. Bu sene Galatasaray Kadın Futbol Takımı kuruldu. Biz de onlarla beraber olduk. Başarının, tutkunun, cesaretin, sonuç ortaya koymanın hiçbir cinsiyeti olmadığını görüyoruz. Bugün burada Geleceğin Güçlü Kadınları Programı var ve biz de ana sponsoruz. Şirketimizde her departmanda cinsiyet ayrımı olmadan herhangi bir ön yargı olmadan çalışılıyor ve bir erkek olarak beni de çok mutlu ediyor. Çalışanlarımızın yüzde 49.5'u kadın. Mühendislerimizin %35'i yani her üç mühendisten 1'i kadın. Bizim için cinsiyet değil ortaya konulan başarı ya da azim önemli. Bunun da kadın erkek ayrımı olmadığını görüyoruz' diye konuştu.