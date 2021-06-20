Ünlü isimler engelliler için bir araya geliyor
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Ünlü isimler engelliler için bir araya geliyor

Ünlü isimler engelliler için bir araya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Pandemi sürecinde sahne alamayan Türk müziğinin önde gelen sanatçıları, bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Elvedasız Şarkılar' konseri için bugün Bodrum Antik Tiyatro'da bir araya geliyor.

Pandemi sürecinde sahne alamayan Türk müziğinin önde gelen sanatçıları, bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Elvedasız Şarkılar' konseri için bugün Bodrum Antik Tiyatro'da bir araya geliyor.

90'lı yılların efsane isimlerinden Bora Gencer'in Ustalara Saygı kapsamında, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlediği 'Elvedasız Şarkılar' konseri bugün Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ile özel firmaların sponsorluğunda düzenlenecek konserde İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Metin Şentürk, Murat Kekilli, Niran Ünsal, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy ve İpek Dinç gibi Türk müziğinin önemli isimleri sahne alacak. Toprak Sergen ve Semih Sergen'in sunumu ile anlam katacakları gecede, geçmişten günümüze vefat eden tüm sanatçıları anmak adına Türk müziğinin klasikleşmiş kült şarkıları Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirilecek.

Tüm gelirinin Bodrum Engeliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacağı konserin organizasyonunu üstlenen Bora Gencer, konser öncesi yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz ve gerek sanatın gerekse sanatçıların ölümsüz olduğunu tüm insanlığa tekrar gösterebilmek için düzenlediğimiz bu önemli projede bizimle olan, sahnemizi paylaşan tüm sanatçı dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İlkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Elvedasız Şarkılar' konserinin ikincisini yeni normalleşme döneminin ilk ayında hayata geçirmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu proje ile vefasız olmayı değil, vedasız olmayı seçtik. İstedik ki isimlerini kalplerimize, şarkılarını ruhumuza kazıdığımız sanatçılarımızı her yıl düzenlemeyi hedeflediğimiz konserlerle analım ve elde edeceğimiz gelirle de yüreklere dokunalım. Bodrum Antik Tiyatrosu'ndan yükselecek şarkılarla izleyicilerimizle birlikte tek yürek olup, kah neşeleneceğiz kah duygulanacağız. 19 Haziran'ı heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya gelirinin Sağlık Vakfı'na bağışlanmasından ve organizasyonun her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek herkese teşekkürlerini sundu.

Organizasyonu yapan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Algül ise 120 öğrenciye eğitim verdiklerini ifade ederek, "2 okulumuz var 120 öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu eğitime katsı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelirinin tamamının Bodrum Sağlık Vakfına kalması en azından öğrencilerimize destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zeki Müren, Müslüm Gürses, Metin Ersoy, Ayten Alpman, Neşet Ertaş, Kerim Tekin ve Kayahan'ın yüreklere kazınmış şarkılarının Türk müziğinin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirileceği 'Elvedasız Şarkılar' konseri, pandemi kapsamında alınan önlemler kapsamında 19.00- 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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