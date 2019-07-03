Ünlü isimler emsal doğan'dan estetisyen sertifikası alacak

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında ünlü isimlere haftada birgün olmak üzere 4 haftalık estetisyenlik kursu açıyor. Kurs sonrası MEB onaylı sertifikalarını alacak ünlüler daha sonra bu diplomalarını kendileride imzalayarak Şehit Çocukları adına müzayede de satılmak üzere bağışlayacaklar.

Yurt genelinde 25 ve yurt dışında 2 olmak üzere toplan 27 şubesi ile sektörün lideri olarak Milli Eiğitim Bakanlığına bağlı birde Academy açan Emsal Doğan "iki önemli projemiz var bunlardan biri Çocuk esirgeme Yurtlarında kalan kızı çocuklarını meslek sahibi yapmak için açacağımızı üsretsiz kurslar. Bunun için bakanlık izinlerimizi bekliyrouz. Diğer bir yandanda markamızdan hizmet alan ünlü isimlerle bir proje hazırladık. 1 ay boyunca gönüllü ünlü isimler haftada bir kursa görecekler ve bitiminde MEB onaylı sertifikalarını aslacaklar. Busertifikalar sahipleri tarafından imzalanacak ve satışından elde edilen gelir Şehit Çocuklarına bağışlanacak bir müzayedeye satılmak üzere verecekler" dedi.

Şu sıralar arap yarım adasından gelen teklifleri değerlendiren ve hem şube hemde eğitim merkezi açmak için ortaklık yapmaya hazırlanan ve "Beni en çok heyecanlandıran iki proje için gece gündüz çalışıyoruz. İkisinide hayata geçirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyorum" diyen Emsal Doğan adını taşıyan Academy'ye kayıt yaptıran ünlü isimleri bir basın toplantısı ile açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler