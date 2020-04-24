Ünlü isimler de İstiklal Marşı'nı okudu
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23 Nisan, Magazin, Haber

Ünlü isimler de İstiklal Marşı'nı okudu

Tüm Türkiye dün akşam saat 21.00'ı gösterdiğinde Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:41
Ünlü isimler de İstiklal Marşı'nı okudu

Tüm Türkiye dün akşam saat 21.00'ı gösterdiğinde Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira, Aynur Aydın gibi ünlü isimler de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

Doğukan Manço'dan mini konser

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ise evinin balkonuna kurduğu ses sistemiyle babasının şarkılarını çaldı. Saat tam 21.00'ı gösterdiğinde ise İstiklal Marşı'nı çalarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ünlü sanatçı Metin Ersoy'un oğlu Emir Ersoy ise evinin sitesinin önüne çıkarak İstiklal Marşı'nı gitarla solo şeklinde çaldı. Tüm site aynı anda İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Emir Ersoy'u alkışladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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