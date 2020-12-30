Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı
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Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı

30.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:06

Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı Ali Ağaoğlu 50 bin lira için 2 milyon 650 bin liralık Porsche'yi almaktan vazgeçti İşadamı Ali Ağaoğlu Uludağ'da Porsche tutkunlarını ağırladı.

Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı

Ali Ağaoğlu 50 bin lira için 2 milyon 650 bin liralık Porsche'yi almaktan vazgeçti

İşadamı Ali Ağaoğlu Uludağ'da Porsche tutkunlarını ağırladı.

BURSA - Yılbaşı tatili için soluğu Uludağ'da alan işadamı Ali Ağaoğlu, zirvede 2 milyon 200 bin liraya Porsche pazarlığı yaptı.

Ali Ağaoğlu son model elektrikli Porsche otomobili olan Taycanavar isimli gruptan 20 arkadaşını Uludağ'da misafir etti

Türkiye'nin çeşitli illerinden 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da bir araya gelen 20 işadamına ait otomobiller de vatandaşlardan ilgi gördü. Sosyal medya için esprili videolar çeken üyeler, araçlarla ve Ali Ağaoğlu ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Uludağ'ı ziyaret edenlerin de ilgisini çeken buluşmayı görenler cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

2 milyon 200 bin liraya Porsche pazarlığı

Ünlü işadamı gözüne kestirdiği son model bir Porsche'nin yanına gidip sahibini çağırdı. Önce aracın kaça mal olduğunu sordu. Araç sahibi "2 milyon 650 bin" diye cevap verince tecrübeli iş adamı "ver elini 2 milyon 200 bin. Hemen nakit para. Bırak anahtarı otele git" dedi. Bunun üzerine araç sahibi 2 milyon 500'den aşağıya veremeyeceğini söyledi.

Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı
Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı
Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı
Ünlü işadamından Uludağ'da Porsche pazarlığı... Fiyatlar pahalı geldi, Ağaoğlu otomobil alamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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