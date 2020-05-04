Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile suçladı

Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın iki oğlu arasındaki miras kavgası devam ediyor. Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı'nın kendisi hakkında bir site kurdurup FETÖ üyeliğiyle suçladığını belirterek şikâyetçi oldu.

İş insanı Mehmet Salih Tatlıcı 7 yıl önce vefat ederken geride 3 milyar dolarlık servet bıraktı. Kalan miras için Tatlıcı'nın oğlu Mehmet Tatlıcı ile üvey kardeşi Uğur Tatlıcı arasındaki kavga bitmek tükenmek bilmiyor. Taraflar arasında birçok dava bulunurken kardeşler şimdi de FETÖ kavgasına tutuştu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Mehmet Tatlıcı hakkında bir site açıldı. Sitede, iddiaya göre özel hayatıyla ilgili ve gerçek dışı bilgilerle oluşturulan metinler yer alıyordu. Mehmet Tatlıcı söz konusu sitenin, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı tarafından açıldığını, kendisini küçük düşürmek ve yalan haberlerle itibarını zedelemek amaçlı açıldığını ileri sürdü.

KARDEŞİNİ ŞİKAYET ETTİ

Sitede, yine iddiaya göre Uğur Tatlıcı, kardeşi Mehmet Tatlıcı'yı FETÖ üyesi olmakla suçladı ve bununla ilgili yine söz konusu sitede bir metin yayınladı. Söz konusu metinin yayınlanmasının ardından savcılığa başvuran Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşini şikayet etti.

UĞUR TATLICI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikâyet dilekçesinde, yayınlanan metinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Mehmet Tatlıcı, "Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda FETÖ üyeliği kapsamında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda FETÖ ile herhangi bir iltisakım tespit edilemediği için takipsizlik kararı verildi. FETÖ'cü olmadığım adli makamlarca da kanıtlandı. Buna rağmen beni silahlı bir terör örgütüne üye olmakla suçluyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Tatlıcı'nın şikâyetinin ardından kardeşi Uğur Tatlıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

MEHMET SALİH TATLICI KİMDİR?

Diyarbakır'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salih Tatlıcı, 1960lı yıllarda İstanbul'a gelerek ticarete atıldı. Pastane işletmeciliği yaparak kazandığını gayrimenkule yatırarak önemli gayrimenkullere sahip oldu. Salih Tatlıcı, iki evlilik yapmış ve bu evliliklerden toplam 4 çocuğu olmuştur. Salih Tatlıcı 2009 yılında tedavi amacıyla gittiği Londra'da 22 Şubat tarihinde vefat etmiştir. Salih Tatlıcı Forbes Dergisi tarafından 2006 yılında Türkiye'nin en zengin 27. kişi olarak gösterilmişti. Ölümünün ardından ailesi tarafından Mehmet Salih Tatlıcı Vakfı adında bir vakıf kurulmuştur.