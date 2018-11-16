Ünlü İş Adamının Çocukları Olduğu Ortaya Çıkan ABD'li Kardeşler Reddi Miras Davası Açacak

Babalarının, İzmirli iş adamı Kasım Pırlant olduğunu ispatlamak için ABD'den Türkiye'ye gelen ve amcalarından yapılan DNA testi ile haklılıklarını kanıtlayan Henry Kevin ve Candice Jackson'ın, 'reddi miras' yapacakları öğrenildi.

İzmir ve Şikago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan alışveriş merkezleri sahibi ünlü iş adamı Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu iddia edilen ABD'li Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerin, amcalarının DNA vermesi ile aynı soybağından ortaya çıkması sonrası yeni bir iddia daha ortaya çıktı.

Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson

100 BİN DOLAR BORÇ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; ABD'de halen yaşayan 20 yıllık dostu Rasim Esirtgen, internette çıkan haberin altına yaptığı yorumlarla iş adamını yerden yere vururken, kendisinin 100 bin dolar borcu olduğunu iddia etti. Öte yandan amaçlarının para değil, babalarının Kasım Pırlant olduğunu ispatlamak olduğu öğrenilen Jackson kardeşlerin, reddi miras isteyecekleri ileri sürüldü.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Esirtgen, "Kasım'ın eli cok sıkıydı, ben kendisine itimat ederdim. Sana bizim dükkanlardan ucuz satayım dedi. İzmir'deki evimi satıp peşinat verip ortağı olan biri ile avukattan anlaşma yaptık. Kız kardeşimin üzerine devir yapıldı, iki sene sonra dükkanları satışa çıkardım. 205 bin dolara müşteri çıktı. 182 bin dolara dükkanları satmış, fakat daha önce Las Vegas'a gittiğimden dolayı, devir işini kızkardeşime devretmesini Kasım Pırlant'a söyledim. O da devretmiş sonra da parasını bize iade etmedi. Kendisiyle telefonla konuştum, ne zaman benim hesaba yatırırsın dedim, benimle dalga geçtiği gibi paramı da vermedi. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"BELEDİYEDEKİ ARKADAŞLARI SAYESİNDE TAPULARI ÜZERİNE GEÇİRDİ"

Esirtgen, "Ona çok beddua ettim. Kasım Pırlant'ı 1980'den beri tanıyorum. Onun çalıştığı işyerindeki zenci bir kadından oğlu ve kızı olduğunu biliyorum. Bu paraları nasıl kazandığını da biliyorum. Ölen insanların evlerinin tapularını belediyedeki arkadaşları sayesinde üzerine geçirdi. Ayrıca üzerine geçirdiği bu evleri sattığını ve milyon dolar vergi borcu olduğunu biliyorum. Eğer konuşursam inanın orada iş yerlerine el koyabilirler" dedi.

REDDİ MİRAS DAVA AÇACAKLAR

Babaları ile görüşmek için geldikleri İzmir'den ayrılıp tekrar ABD'de dönen Jackson kardeşlerin tek isteklerinin Kasım Pırlant ile soybağı olduğunu ispatlamak oldukları öğrenildi. Kardeşlerin, kendileri ile babalarının görüşmesine engel olan kadınla hesaplaşmak istedikleri için dava açtıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Öte yandan Candice ve Kevin Jackson kardeşlerin, babalarının maddi durumunun pek iyi olmadığı yönünde bazı bilgiler almalarına rağmen, ısrarla Türkiye'ye gelerek babalarını görmek istedikleri ve babalarına gerekirse reddi miras davası bile açmayı planladıkları ileri sürüldü.