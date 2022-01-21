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Ünlü iş adamı ve İnstagram fenomenine başarı ödülü

Ünlü iş adamı ve İnstagram fenomenine başarı ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye Avrupa Ödülleri kapsamında verilen "Başarılı İş Adamı ve İnstagam Fenomeni" ödülünün sahibi Nasuh Özdemir İstanbuli oldu.

Türkiye Avrupa Ödülleri kapsamında verilen "Başarılı İş Adamı ve İnstagam Fenomeni" ödülünün sahibi Nasuh Özdemir İstanbuli oldu.

10 Ocak tarihinde düzenlenen Türkiye Avrupa Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede önemli ödüllerden biri olan "Başarılı İş Adamı ve İnstagram Fenomeni" ödülüne Nasuh Özdemir İstanbuli layık görüldü.

İstanbuli, insanın hayatında iki önemli anahtar olduğunu belirterek, "Biri irade diğeri de idaredir. Bu iki anahtarı taşıyan herkes başarıya mahkumdur" dedi. - İSTANBUL

Ünlü iş adamı ve İnstagram fenomenine başarı ödülü

Ünlü iş adamı ve İnstagram fenomenine başarı ödülü

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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