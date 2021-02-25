Ünlü İngiliz Boksör: "Dünya Düz, Nasa Büyük Bir Yalan"
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Ünlü İngiliz Boksör: "Dünya Düz, Nasa Büyük Bir Yalan"

25.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:59
Ünlü İngiliz Boksör:

"Dünya düz" diyenlere bir yenisi daha eklendi.

"Dünya düz" diyenlere bir yenisi daha eklendi.

Efsanevi emekli İngiliz boksör Carl Froch. Bir podcast yayınına katılan Carl Froch, "yuvarlak Dünya"ya, Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'ya ve 1969'daki Ay'a atılan ilk adıma açtı ağzını yumdu gözünü.

"Dünya yüzde 100 düzdür. NASA bir yalandır. Onun Ay'a iniş hikayesi de…"

"Dünya'nın yuvarlak olduğuna dair hiç kanıt yok ki. NASA'nın uzay fotoğrafları da çizgi film kalitesinde."

Froch'un açıklamasının tuzu kurumadan İngiliz kriketçi Freddie Flintoff devreye girdi.

"HAVADA ASILI HELİKOPTER" SORUSU

İngiliz medyasına konuşan Flintoff şunları söyledi:

"Mantığınızı kullanın. Helikoptere binin ve havada asılı durun. Dünya yuvarlak ve dönüyorsa neden havada asılı helikoptere doğru gelmez Dünya? ya da eğer Dünya uzayda hızla dönüyorsa Dünya'daki sular neden olduğu yerde duruyor, yalpalamıyor, dökülmüyor?"

43 yaşındaki Carl Froch, 2008 ve 2011 arasında iki kez WBC unvanı, 2012 ila 2015 arasındaki IBF unvanı ve 2013 ila 2015 arasındaki WBA unvanı dahil olmak üzere birçok ödülün sahibidir.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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