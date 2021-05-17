Ünlü Influencer Gediz Sivri Evinin Tüm İç Dizaynı ve Tasarımıyla Kendi İlgilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü Influencer Gediz Sivri Evinin Tüm İç Dizaynı ve Tasarımıyla Kendi İlgilendi

Ünlü Influencer Gediz Sivri Evinin Tüm İç Dizaynı ve Tasarımıyla Kendi İlgilendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ünlü Influencer Gediz Sivri evinin dekorasyonu ile kendi ilgilendiğini açıkladı. "Evimin dekorasyonunda her aşama ile bire bir ilgilendim. Dekorasyonda beyaz tonları tercih ettim. Siyahın şıklığından da faydalanarak, siyah ve beyazın uyumunu gold detaylarla destekledim" dedi.

Dekorasyonda modern ve şık görünümden yana olan Gediz Sivri "Yaşam alanlarının modern ve şık görünmesini seviyorum. Evimin tüm iç dizayn ve dekorasyonunda sosyal medyadaki yabancı dizayn hesaplarından ilham aldım. Tüm mobilyaları kendi zevkime göre özel üretim yaptırdım. Aksesuar olarak da dekoratif kitaplar, abajurlar, mumlar ve bitkiler vazgeçilmezim. Özellikle mumları, dekorasyonda kullanmayı çok seviyorum. Evimin her köşesinde farklı boyut ve renklerde mumlar tercih ettim. Bir tekstil mühendisi olarak tasarıma da çok fazla ilgim var" dedi.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Gediz Sivri'nin, Instragram'da oldukça fazla takipçisi bulunuyor. Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalarda evde zamanını nasıl değerlendirdiğini açıklayan Gediz Sivri "Pandemi önlemleri olarak zorunlu kısıtlamalara maruz kaldığımız bu dönemde hepimiz evde vakit geçirmek zorunda kaldık. Kısıtlamalar genellikle evden çalışarak geçti. Bahçeli ve önünde havuz olan bir evde oturmam pandemi sürecinde nefes almamı sağladı. Tabi herkes gibi sosyal medyaya daha fazla vakit ayırdığım bir dönem oldu. Umarım alınan önlemler hedeflenen sonuçlara ulaşır ve eski normalimize geri döneriz. Hepimiz sosyalleşmeyi çok özledik. Artık sosyalleşebileceğimiz tek alan sosyal medya oldu" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Lale Karabıyık Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Deniz Seki Özge Özder Serdar Ortaç
Spor Muslera Adem Büyük Cenk Tosun Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü Influencer Gediz Sivri Evinin Tüm İç Dizaynı ve Tasarımıyla Kendi İlgilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 11:31:51. #1.14#

title