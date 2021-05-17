Ünlü Influencer Gediz Sivri Evinin Tüm İç Dizaynı ve Tasarımıyla Kendi İlgilendi

Ünlü Influencer Gediz Sivri evinin dekorasyonu ile kendi ilgilendiğini açıkladı. "Evimin dekorasyonunda her aşama ile bire bir ilgilendim. Dekorasyonda beyaz tonları tercih ettim. Siyahın şıklığından da faydalanarak, siyah ve beyazın uyumunu gold detaylarla destekledim" dedi.

Dekorasyonda modern ve şık görünümden yana olan Gediz Sivri "Yaşam alanlarının modern ve şık görünmesini seviyorum. Evimin tüm iç dizayn ve dekorasyonunda sosyal medyadaki yabancı dizayn hesaplarından ilham aldım. Tüm mobilyaları kendi zevkime göre özel üretim yaptırdım. Aksesuar olarak da dekoratif kitaplar, abajurlar, mumlar ve bitkiler vazgeçilmezim. Özellikle mumları, dekorasyonda kullanmayı çok seviyorum. Evimin her köşesinde farklı boyut ve renklerde mumlar tercih ettim. Bir tekstil mühendisi olarak tasarıma da çok fazla ilgim var" dedi.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Gediz Sivri'nin, Instragram'da oldukça fazla takipçisi bulunuyor. Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalarda evde zamanını nasıl değerlendirdiğini açıklayan Gediz Sivri "Pandemi önlemleri olarak zorunlu kısıtlamalara maruz kaldığımız bu dönemde hepimiz evde vakit geçirmek zorunda kaldık. Kısıtlamalar genellikle evden çalışarak geçti. Bahçeli ve önünde havuz olan bir evde oturmam pandemi sürecinde nefes almamı sağladı. Tabi herkes gibi sosyal medyaya daha fazla vakit ayırdığım bir dönem oldu. Umarım alınan önlemler hedeflenen sonuçlara ulaşır ve eski normalimize geri döneriz. Hepimiz sosyalleşmeyi çok özledik. Artık sosyalleşebileceğimiz tek alan sosyal medya oldu" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler