Ünlü Harem Oteli İcradan Satılıyor İstanbul'un en eski otellerinden biri olan Harem Oteli açık arttırma usulüyle icra yoluyla 28 milyon TL'den satılığa çıkarılıyor.

İstanbul'un en eski otellerinden biri olan Harem Oteli açık arttırma usulüyle icra yoluyla 28 milyon TL'den satılığa çıkarılıyor.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) eski Başkanı Timur Bayındır'ın ortağı olduğu İstanbul'un en eski otellerinden olan Harem Oteli İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 17 Haziran 1967 faaliyete başladı. 56 milyon TL değerindeki Harem Oteli yarı fiyatı olan 28 milyon TL'den açık arttırma usulüyle satışa çıkarılacağı duyuruldu. 25 Mart 2020 tarihinde saat 12.20'de yapılacak olan ihaleye T.C. vatandaşı olan ve belirlenen teminatı yatıran herkes katılma fırsatını bulabilecek. 3 yıldızlı otel niteliğinde olan otelde 90 oda, 200 yatak, 2'inici sınıf lokanta, 50 kişilik açık yemek alanı, 160 kişilik çok amaçlı salon, 30 kişilik çok amaçlı salon, lobi bar, Türk hamamı, sauna, masaj odası, açık yüzme havuzu bulunuyor.



Konuyla ilgili açıklamada bulunarak bilinen eski bir otel olduğunu belirten icra uzmanı Caner Çakı, "Otel her gün değer kazanan ve İstanbul Boğazı'nı görmesi ile de dikkat çeken bir konumda yer alıyor. Söz konusu yerin yarı fiyatına satışa çıkacak olması da alıcıların dikkatini çekecektir. Biz her zaman belirtiyoruz ve belirtmeye de devam edeceğiz, icradan alınacak olan ürünler avantajlı ürünlerdir ve olmaya devam edecektir. Anadolu Yakası deniz manzaralı kent oteli Selimiye İskele Caddesi'nde yer alıyor. İhaleye katılacak olanlar bu oteli yerinde görme fırsatına sahiptir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA