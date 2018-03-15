Ünlü Giyim Mağazası Şanlıurfa Piazza Avm'de Açılıyor

Ulusal ve uluslararası marka karmasıyla ziyaretçilerine keyifli ve kaliteli alışveriş imkanları sunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çetinkaya Grubu'nun Şanlıurfa Mağazasını ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Türkiye'de 61 yıllık geçmişe sahip olan firmanın Şanlıurfa mağazası, 17 Mart 2018 Cumartesi günü hizmete girecek.

Ayakkabıdan gömleğe, kabandan kemere binlerce ürünün yer aldığı mağazanın, bir ailenin tüm bireyleri için gerekli olan alışveriş fırsatları seçenekleriyle öne çıkacağı belirtildi. Sosyal yaşam alanları, kentin tarihine ve kültürel dokusuna uygun mimari yapısı, geniş koridorları ve nezih sosyal alanları ile çekim merkezi konumunda olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bünyesinde yeni açılacak olan mağazada 2018'in trend koleksiyonlarından oluşan tekstil ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. - ŞANLIURFA