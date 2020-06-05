Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
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Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

Ünlü bir giyim firmasında finans uzmanı olarak çalışan bir kişi müşterilere gönderilen kargoları iadeli gibi gösterip iade ücretlerini kendi hesabına aktardı.

Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
05.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:25

Ünlü bir giyim firmasında finans uzmanı olarak çalışan bir kişi müşterilere gönderilen kargoları iadeli gibi gösterip iade ücretlerini kendi hesabına aktardı. 2 yılda 4 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen şahıs, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstanbul'da internet üzerinden satış yapan ünlü bir giyim firması, çalışanlarının birinin yaptığı 4 milyon TL'lik vurgun ile şoka uğradı. Firma yetkililerin takibi sonucu, 5 yıldır finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A. (27) isimli personelin hesabına son 2 yıldır şirket hesabından para akışı olduğunu tespit edildi. Tuncay A.'nın firma tarafından kargo ile müşterilere gönderilen ürünleri geri iade edilmiş gibi gösterdiği ve iade ücretlerini kendi hesabına aktardığı belirlendi. Bunun üzerine firma, haksız kazanç elde ederek kendilerini 4 milyon TL'lik zarara uğratan Tuncay A. isimli çalışandan şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, savcılık kararıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Tuncay A.'yı Maltepe'deki evinde gözaltına aldı. Tuncay A.'nın ev aramasında bulunan 2 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayara da incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Tuncay A., adliyeye sevk edildi. Çalıştığı firmanın 4 milyon TL'sini kendi hesabına aktardığı iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan Tuncay A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli ceza evine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

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