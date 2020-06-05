Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

Ünlü bir giyim firmasında finans uzmanı olarak çalışan bir kişi müşterilere gönderilen kargoları iadeli gibi gösterip iade ücretlerini kendi hesabına aktardı.

Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
05.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:21

Ünlü bir giyim firmasında finans uzmanı olarak çalışan bir kişi müşterilere gönderilen kargoları iadeli gibi gösterip iade ücretlerini kendi hesabına aktardı. 2 yılda 4 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen şahıs, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstanbul'da internet üzerinden satış yapan ünlü bir giyim firması, çalışanlarının birinin yaptığı 4 milyon TL'lik vurgun ile şoka uğradı. Firma yetkililerin takibi sonucu, 5 yıldır finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A. (27) isimli personelin hesabına son 2 yıldır şirket hesabından para akışı olduğunu tespit edildi. Tuncay A.'nın firma tarafından kargo ile müşterilere gönderilen ürünleri geri iade edilmiş gibi gösterdiği ve iade ücretlerini kendi hesabına aktardığı belirlendi. Bunun üzerine firma, haksız kazanç elde ederek kendilerini 4 milyon TL'lik zarara uğratan Tuncay A. isimli çalışandan şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, savcılık kararıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Tuncay A.'yı Maltepe'deki evinde gözaltına aldı. Tuncay A.'nın ev aramasında bulunan 2 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayara da incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Tuncay A., adliyeye sevk edildi. Çalıştığı firmanın 4 milyon TL'sini kendi hesabına aktardığı iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan Tuncay A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Haber
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
15 yıl önce sigarayı topluca bırakan köylüler Erdoğan'a seslendi: Köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz
15 yıl önce sigarayı topluca bırakan köylüler Erdoğan'a seslendi: Köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Leyla Güven Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tilbe Saran İrem Derici Fatma Girik
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL'lik vurgun yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:21:53. #1.15#
title