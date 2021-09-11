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Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

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Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

Muğla'nın MArmaris ilçesindeki ünlü gece kulübünde sahne alan DJ Mali, Marmarislileri çaldığı şarkılar ile coşturdu.

Muğla'nın MArmaris ilçesindeki ünlü gece kulübünde sahne alan DJ Mali, Marmarislileri çaldığı şarkılar ile coşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kovid-19 nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan eğlence mekanları, pandemi ve yangınların ardından gece 00.00'a kadar hız kesmeden yerli ve yabancı turistleri eğlendirmeye devam ediyor. Barlar sokağında bulunan Arena kulüpte her gece bir etkinlik düzenlenirken, DJ. Mali'nin sahne ve müzik gösterileri ile gelen misafirler eğlenceye doyuyor. Arena kulüpte bu gece ise "Yine gözümüz yükseklerde" isimli şarkı ile popülerleşen Sakiler grubu sahne alacak. Beş bin kişilik kapasitesini pandemi kuralları sebebi ile 2 bin 500'e düşüren mekanda Marmaris'e tatile gelen ünlü isimlerin de eğlenme fırsatı bulduğu öğrenildi. - MUĞLA

Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor

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Haber: Ünlü gece kulübü Marmarislileri coşturuyor - Haberler Magazin
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