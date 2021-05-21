Ünlü futbolcunun eşinin "çakarlı sirenli" İstanbul turu tepki topladı
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Ünlü futbolcunun eşinin "çakarlı sirenli" İstanbul turu tepki topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı.

Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı. Küçük oğlu ile bu anları kayda alan Büyük, oğlunun "Anne biz polis miyiz?" sorusuna ise "evet" yanıtı verdi. Sosyal medyada bu anları paylaşan Merve Büyük tepkiler sonrası videoyu sildi.

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı. Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi. Arka koltukta oturan oğlunun anne biz polis miyiz? sorusuna ise "evet" yanıtı veren Büyük'ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.

(Erdal Can İçelli - Burak Uğur/İHA)

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- srenli İstanbul turu
Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- srenli İstanbul turu
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