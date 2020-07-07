Ünlü futbolcuların vazgeçilmezi 2014 yılından bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Chekich, futbolcuların da radarına girdi. Chekich'in yüzde 100 vegan ayakkabıları, Fernando Muslera'dan Yasin Öztekin'e yeşil sahaların pek çok yıldızının ilk tercihi. 2014 yılında kurulan Chekich, kaliteli ve özgün tasarımlarıyla kısa sürede dünyaya açıldı.

İtalya, Fransa ve İspanya'nın dev firmalarıyla işbirliği yapan marka, etkileyici tasarımlara sahip vegan ayakkabılarıyla sektörde fark yarattı. Chekich marka ayakkabılar, ayak sağlığının büyük önem taşıdığı futbol dünyasında da büyük ilgi gördü. Ayağı kavrayan, konforlu ve şık ayakkabılar üreten Chekich'i tercih eden yıldızlar arasında Fernando Muslera ile Yasin Öztekin de var. Şık tasarımlarıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Chekich, ürünlerinde hayvansal malzemeler kullanmıyor ve kendini "Yüzde 100 vegan marka" olarak tanımlıyor. Chekich aynı zamanda çevreye duyarlı bir marka. Çevre dostu ürünler tasarlayan Chekich, dünyanın geleceği için üretimin her aşamasında sürdürülebilirliğe uyumlu adımlar atıyor.























?

Kaynak: Snob Magazin