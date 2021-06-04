Ünlü futbolcular Marmaris'te buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ünlü futbolcular Marmaris'te buluştu

Ünlü futbolcular Marmaris'te buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediyenin katkılarıyla düzenlenen Marmaris Master Cup turnuvasında, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Evren Turhan gibi ünlü veteran futbolcular bir araya geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediyenin katkılarıyla düzenlenen Marmaris Master Cup turnuvasında, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Evren Turhan gibi ünlü veteran futbolcular bir araya geldi.

Tamamen yenilenerek Marmaris'e kazandırılan Gölenye Futbol Sahası ve şehir stadı 40 yaş üstü 800 futbolcunun katıldığı 2 turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilen Elit Master Lig Marmaris Master Cup'ın ardından 2. Turnuva olan Marmaris Master Cup da başladı.

Bir süre öncesine kadar atıl durumda olan Gölenye Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından tercih edilir bir spor merkezi haline geldi. Gölenye Futbol Sahası ve şehir stadında gerçekleştirilen Elit Master Lig Marmaris Master Cup'ta geçmiş yıllarda futbol oynayan veteranlar yeniden yeşil sahalarda buluşmanın keyfini yaşadı. Sadece 40 yaş ve üstü oyuncuların katılabildiği master ve veteran takımları sahada en iyi sonucu elde etmek için mücadele etti. Turnuvanın ilk ayağının şampiyonu Hendek Veteranlar Takımı oldu. Namağlup şampiyon olan takım, finalde Yalova ekibini yenerek sahadan kupayla ayrıldı.

"Ünlü futbolcular sahada"

Turnuvalara katılan futbolcular arasında Türk Kadın Futbol Takımı Eski Kaptanı Bilgin Defterli, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya, Sertan Eser gibi isimler yer alırken, eski milli futbolcu Engin Verel ve eski hakem Selçuk Dereli de organizasyona eşlik etti.

Başkan Oktay, "Sporu çok önemsiyoruz"

16 takımın mücadele ettiği Marmaris Master Cup Turnuvası da 1 Haziran'da başladı. 6 Haziran'a kadar sürecek turnuvada Marmaris Veteranlar takımı da yer alıyor. Turnuvayı yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katılan tüm takımlara başarılar dileyerek "Marmaris'te gerçekleştirilen spor organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla İçmeler stadında gerçekleştirilen turnuvalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Ezgi Mola İrem Derici
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü futbolcular Marmaris'te buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 02:29:17. #1.16#

title