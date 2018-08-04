Ünlü Futbolcu Tita, Nevşehir Belediyespor'da

Brezilyalı ünlü futbolcu Tita, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'a transfer oldu.

2000 yılında Türkiye'ye gelen ve Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor ve Ankaragücü gibi kulüplerde forma giyen Tita, Nevşehir Belediyespor ile sözleşme imzalamak için Nevşehir'e geldi.

Belediye girişinde Nevşehirspor taraftarlarının coşkulu gösterileri ile karşılanan Tita, kendisine yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı.

Daha sonra belediye meclis salonun da gerçekleştirilen imza törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

İmza töreninde konuşan Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, güçlü bir takım oluşturmak için bugüne kadar bir çok futbolcuyu renklerine kazandırdıklarını belirterek, Tita ile de transferi taçlandırdıklarını söyledi.

Başta Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve her zaman yanlarında olan taraftarlara teşekkür ederek güçlü bir Nevşehir Belediyespor oluşturmak çabası içerisinde olduklarını dile getiren Kaya " Nevşehir Belediyesporsayın milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve taraftarlarımızın da destekleri ile hedeflediği noktaya ulaşacaktır. Ligde hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili MustafaAçıkgöz'de,'Yuvana Hoş geldin Tita' diyerek başladığı konuşmasındaTita'nın Nevşehir Belediyespor'un başarısına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Cefakar ve fedakar taraftarlarınbu sezon çok iyi bir futbol izleyeceğini ifade edenAçıkgöz, " Ligde Nevşehir Belediyespor' untaraftarlarının da desteği ile hak ettiği yere ulaşacağına inanıyorum . Yönetim kurulu bugüne kadar çok güzel işler yaptı, bundan sonra da bu çalışmalarını sürdürecektir. Taraftarlarımızın da her zamankinden daha fazla takımlarına sahip çıkarak, Nevşehir Belediyespor'un başarısı için ellerinden gelen çabayı göstereceğine inanıyorum. Tita'yı oldukça yakından biliyorum. Futbolculuğunun yanı sıra karakteri ile debüyük beğeni topluyor.Nevşehir Belediyespor' da başarısını sürdürerek, takımımızın hedeflediği şampiyonluğa ulaşmasındaönemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. " dedi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'deBrezilyalı futbolcuya 'Yuvana Hoş Geldin" dedi. Seçen, bugüne kadar Nevşehir'de görev yapıp da Nevşehir'e aşık olmadan ayrılan bir tek yöneticinin daha bulunmadığını ifade eden Seçen ' İnşaallah, kırmızı beyazlı renklere kattığımız Tita'da Kapadokya aşığı olur. Biz kendisini bölgemizin tanıtım elçisi olarak ilan ediyoruz. Nevşehir Belediyespor'un başarılı olabilmesi için Ticaret ve Sanayi Odamız ,Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarları ve Odaları Birlik Başkanlığı ve diğer tüm sivil toplum örgütleri ile taraftarlarımızın takımımıza maddi ve manevi büyük destekleri oldu. Ben Nevşehir Belediyespor'un güzel hedeflere ulaşıp, hak ettiği yere ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz 2. Lig, Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Tita ise kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek Kırmızı Beyazlı taraftarların sevgisine layık olacağını söyledi. Nevşehir'e şampiyonluk yaşamak için geldiğini ifade eden Tita, "Böylesine güzide bir ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyorum. Futbolcu arkadaşlarımla ve hocalarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Daha sonra Tita, Nevşehir Belediyespor ile spor ile sözleşme imzaladı ve yönetim kurulu başta olmak üzere taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TİTA KİMDİR?

Futbola 2000 yılında Brezilya ligi takımlarından Moto Club'de başlayan Tita buradan Ituano takıma transfer oldu. 2004 yılında B.B Ankaraspor'a transfer olarak Türkiye mecaresına başlayan Tita, kiralık olarak gittiği Ankaragücü'nün ardından tekrar eski takımı Ankaraspor'a döndü. Türkiye'de kısa sürede oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Tita, 2009 yılında Antalyaspor'a imza attı.Antalyaspor formasıyla 5,5 sezonda 37 gol atarak kulüp tarihine geçti.

Antalyaspor'un ardından Mersin İdmanyurdu'nda da 2 sezon geçiren Tita, son olarak Gümüşhanespor'da görev yaptı.

Türkiye kariyeri boyunca süper ligde 12 sezonda 328, Türkiye Kupasında 48, T.S.Y.D Kupasında 2, 1. Lig'de 29, 2. Lig'de 30 ve Türkiye Spor Toto Kupasında 5 karşılaşmada forma giyen Tita, bu karşılaşmalarda 59'u Süper Lig'de olmak üzere 81 gole imza attı. Türkiye kariyeri boyunca 444 resmi müsabakada 62 Sarı, 5 Kırmızı Kart gören oyuncu 32 bin 689 dakika sahada kaldı.

Türkiye'ye gelen en başarılı yabancı oyunculardan biri olan 1.65 boyundaki Tita, 2009 yılında Türk Vatandaşlığına geçerek Melih Gökçek ismini aldı.