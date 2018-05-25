Ünlü Futbolcu Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi Finalinde Oruç Tutmayacak

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ukrayna'da Kiev'de oynanacak final mücadelesi öncesi Mohamed Salah'ın oruç kararı belli oldu.

Real Madrid karşısına çıkacak Liverpool'un en önemli kozu olacak Salah'ın oruç tutmayacağı açıklandı. Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons, İspanyol radyosu Cadana Ser'e yaptığı açıklamada, Salah'ın maç günü oruç tutmayacağını söyledi.

"BÜTÜN PROGRAMI YAPTIK, 2 GÜN ORUÇ TUTMAYACAK"

Pons, "Marbella'da bütün planlarımızı yaptık, bütün programı yaptık. Bugün ve maç gününde yani 2 gün Salah, oruç tutmayacak ve böyle bir etkilenme olmayacak" dedi.

(Skorer)