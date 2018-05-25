Ünlü Futbolcu Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi Finalinde Oruç Tutmayacak
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde oruç tutmama kararı aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ukrayna'da Kiev'de oynanacak final mücadelesi öncesi Mohamed Salah'ın oruç kararı belli oldu.
Real Madrid karşısına çıkacak Liverpool'un en önemli kozu olacak Salah'ın oruç tutmayacağı açıklandı. Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons, İspanyol radyosu Cadana Ser'e yaptığı açıklamada, Salah'ın maç günü oruç tutmayacağını söyledi.
"BÜTÜN PROGRAMI YAPTIK, 2 GÜN ORUÇ TUTMAYACAK"
Pons, "Marbella'da bütün planlarımızı yaptık, bütün programı yaptık. Bugün ve maç gününde yani 2 gün Salah, oruç tutmayacak ve böyle bir etkilenme olmayacak" dedi.
(Skorer)
YORUMLAR (62)
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Lan man kafalar adam sanki nereye gidiyor cihada mı gidiyor top oynamaya gidiyor top. Sizin gibi kara cahiller bi topa tapar olmuşsunuz dininiz de imanınız da top olmuş. ALLAH topunuzu yerle yeksan etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Zaten milletçe bütün derdimiz buydu meraktan öluyorduk cok sukur kararini vermis de merakimiz gitti hayret birsey dibimizde savas varken müslümanlar katlediyorken bunu kanallarda haber yapmak sadece türk medyasına yakisir zatenCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Hüsnü zan etmek lazım tabiisi oruç basit bir maç için bırakılamaz hatta dünyalık hiç birşey içinde ama ikamet ettiği yer dışında olduğu için seferilikten kurtarabilirCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırADSADSAE: ulan ......ddddddYayından Kaldır
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HAHAHAHAAA HASTALAR SİZİ HASTALAR, TIMARHANE TIMARHANECevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır