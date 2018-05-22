Ünlü Futbolcu Ibrahimovic, Ayağına Basan Rakibini Tokatladı
Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Montreal Impact maçında yanlışlıkla ayağına basan rakibine tokat attı, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ABD MLS Liginde Zlatan İbrahimovic video hakem kararıyla kırmızı kart gördü.
Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli golcü, Montreal Impact maçında yanlışlıkla ayağına basın rakip takım oyuncusuna tokat attı.
Her iki oyuncu da daha sonra kendilerini yere bıraktı.
HAKEM VİDEO SİSTEMİYLE OYUNDAN ATTI
Hakem, video hakeme başvurarak pozisyonu yeniden izledi ve Montreal'li oyuncuya sarı kart, İbrahimovic'e ise kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmayı ise LA Galaxy 75. dakikada Kamara'nın attığı golle 1-0 kazandı.
YORUMLAR (6)
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İbrahimoviç fenere çok yakışır,volkanla beraber tüm rakip futbolcularıın agzını burnunu kırarlar:))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İNSANLIĞI BIRAK ADAM BİLE DEĞİL KARAKTERSİZCevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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Egosu yüksek kaprisli biriCevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
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Zlatan hazırlık yapmış bissürü saçını toplatmış kırmızı kart ölçümü yaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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dunyanın en karaktersiz kendini beyenmiş futbolcusuCevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır