Ünlü futbol menajerinin sosyal medyaya yansıyan 'drift' ve 'hız' görüntülerine tepki
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Ünlü futbol menajerinin sosyal medyaya yansıyan 'drift' ve 'hız' görüntülerine tepki

30.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:53
Ünlü futbol menajerinin sosyal medyaya yansıyan 'drift' ve 'hız' görüntülerine tepki

TÜRKİYE'de futbol oynayan çok sayıda sporcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, Ankara'da trafiğe açık işlek yollarda lüks otomobiliyle drift yaptı ve 200 kilometreyi geçen hızda tehlikeli araç kullandı.

TÜRKİYE'de futbol oynayan çok sayıda sporcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, Ankara'da trafiğe açık işlek yollarda lüks otomobiliyle drift yaptı ve 200 kilometreyi geçen hızda tehlikeli araç kullandı. Karagöl'ün sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, tepkilere neden oldu.

Gençlerbirliği, Galatasaray, MKE Ankaragücü gibi pek çok kulüpte futbol oynayan 41 sporcunun menajerliğini üstelenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, 06 EEK 77 plakalı lüks otomobili ile Ankara'nın çeşitli yerlerinde drift yaparken ve akan trafikte aşırı hız yaparken kaydettiği videolarını Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı. Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptı. Ardından da hızla gözden kayboldu. Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü.

Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videolarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü konuyla ilgili işlem yapmaya çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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