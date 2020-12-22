Ünlü Fransız komedyen Claude Brasseur hayatını kaybetti
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Ünlü Fransız komedyen Claude Brasseur hayatını kaybetti

22.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:32
Ünlü Fransız komedyen Claude Brasseur hayatını kaybetti

Fransa'da ünlü komedyen ve oyuncu Claude Brasseur yaşamını yitirdi.

Fransa'da ünlü komedyen ve oyuncu Claude Brasseur yaşamını yitirdi.

Brasseur'ün ajansı, ünlü komedyenin ailesinin yanında hayata gözlerini yumduğunu, ölüm sebebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmadığını açıkladı.

Aktörün cenazesi, kendisi gibi oyuncu olan babası Pierre Brasseur'ün mezarının yanına defnedilecek.

Fransa'nın Oscarları sayılan Cesar ödüllerine iki kere layık görülen oyuncu, 60 yıllık kariyerine 110'dan fazla film sığdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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