Ünlü Fransız aktris Brigitte Bardot'ya, Reunion adası yerlilerine hakaretten ceza

Ünlü Fransız aktris Brigitte Bardot, Fransa'nın denizaşırı yönetimi La Reunion sakinlerine 2019'da yaptığı sözlü hakaret nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Paris'teki Saint-Denis Adli Mahkemesi, Bardot'yu, La Reunion halkını "Vahşi genlerini koruyan yerliler" olarak nitelendirdiği sözleri nedeniyle suçlu buldu.

Mahkeme 85 yaşındaki aktrise 20 bin avro para cezası verdi. Mahkeme, Bardot'un basın sekreteri Bruno Jacquelin'i de hakarette payı bulunduğu gerekçesiyle 4 bin avro para cezası ödemeye mahkum etti.

Kendi adını taşıyan hayvanları koruyan bir vakfın kurucusu olan Fransız aktris, Mart 2019'da adanın valisi Amory de Seine-Kantan'a açık bir mektup göndererek, ada halkının hayvanlara hor davrandığını ileri sürmüştü.

Vali Kantan, Bardot'tan "yerli halkın hayvanlara karşı barbarlığını kınayan", "Aborjinlerin hala vahşi genlerini muhafaza ettiklerini" belirten ve Reunion sakinlerini kalıtsallaşmış barbar geleneklerden etkilenen geri bir nüfusa sahip bir 'Şeytan Adası'" olarak tanımladığını belirten bir dizi mektup aldığını açıklamıştı.

Bardot'ya ait olduğu belirtilen ifadeler adada büyük yankı uyandırmış ve tepki toplamıştı. Bardot tepkiler üzerine özür dilemişti.

Ülkede ırkçılık karşıtı çok sayıda dernek Bardot'ya dava açmıştı.

Haberi Kaydet