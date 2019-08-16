16.08.2019 16:29

Ünlü fotoğrafçılar, Koramaz Vadisi'nde çekim yapmak için Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu değerlerden birisi olan Koramaz Vadisi'nin tanıtılması için Türkiye'nin en iyi fotoğrafçıları Kayseri'de buluştu.

Koramaz Vadisi'nde çekim yapmak üzere kente gelen fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral ve İzzet Keribar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Koramaz Vadisi'nin tanıtılması amacıyla kente davet edilen alanında uzman 10 fotoğrafçıyla Kayseri'ye gelen Aral ve Keribar, Başkan Büyükkılıç ile bir süre görüştü.

Büyükkılıç, hafta sonu Koramaz Vadisi'nde çekim yapacak fotoğraf sanatçılarına ender güzelliklere sahip vadiyle ilgili bilgi verdi.

Hem doğal hem de kültürel zenginliklere sahip olan Koramaz Vadisi'nin eşsiz bir tarihi ve doğal yapıya sahip olduğunu ifade eden Büyükkılıç, bu önemli değerin dünyaya tanıtılması için her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA