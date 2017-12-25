Ünlü Film Yıldızı Ve Şarkıcı Marketten 180 dolarlık Yiyecek Eşyası Çaldığı İçin Gözaltına Alındı

Amerika'lı ' My Big Fat Greek Wedding' filmini yıldızı oyuncusu ve şarkıcı 77 yaşındaki Lainie Kazan, bir marketten 180 dolar değerinde yiyecek eşyası çaldığı gerekçesi ile polis tarafından gözlatına alındı.

TMZ magazin dergisine açılama yapan polis şunları kaydetti: Lainie, San Fernando Walley'de gittiği bir markette poşetleree yaklaşık 180 dolar değerinde yiyeyecek koyup para ödemeden marketten çıktı. Poşetleri arabasına koyduğu sırada marketin güvenlik görevlisi Lainie'nin para ödemeden marketten çıktığını faredince kendisini dururup polisi çağırdı.

Polis daha sonra oyuncuyu kelepçeleyip polise merkezine götürdü. Polis merkezinde ifadesine alınan oyuncu, polise yılbaşı için alışverişe çıktığını ama üzerinde para olmadığı için para ödemeden marketten çıktığını söyledi. İfadesi alınan oyuncu kefaletsi olarak serbest bırakıldı.