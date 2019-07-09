Ünlü fenomen takipçilerinin merakını giderdi!

Ünlü fenomen takipçilerinin merakını giderdi!

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile bir dönem adı anılan Instagram fenomeni Mikaslowana, gerçek adının Lena Ahsen Alkan olduğunu açıkladı.

Ünlü fenomen takipçilerinin merakını giderdi!

Bodrum Yalıkavak'ta tatilde olan Mikaslowana, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından takipçilerine anket yaparak gerçek ismini sormuştu.

Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip olan Mikaslowana hayranlarının heyecanlı bekleyeşine daha fazla dayanamadı ve gerçek ismini açıkladı.

Takipçileri ise şimdi Mika'nın başka bilinmeyenleri var mı onu merak ediyor.

Kaynak: Bültenler
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