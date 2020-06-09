Ünlü fenomen Murat Övüç'ün ifadesi ortaya çıktı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün ifadesi ortaya çıktı!

Türkleri eleştiren Kim Kardashian'a Ermenilerle ilgili söylemlerle cevap veren fenomen Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Övüç, takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün ifadesi ortaya çıktı!
09.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:13

Ermeni asıllı Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlar yaptı. Kardashian'ın sözlerine tepki gösteren Murat Övüç, ise Ermenilerle ilgili söylemlerinden dolayı bir anda sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. 2,4 milyonluk Instagram hesabından paylaştığı Ermenilerle ilgili sözler nedeniyle yapılan şikayet üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Övüç, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.



"ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktardı. Kim Kardashian'ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, "Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.



NE OLMUŞTU?

Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunması tepki çekmişti. Kardashian'a tepki gösterenler arasında sosyal medya fenomeni Murat Övüç de yer aldı. Övüç yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Magazin
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Magazin
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Magazin
40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Doğulu Beyazıt Öztürk Rafet El Roman
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ünlü fenomen Murat Övüç'ün ifadesi ortaya çıktı! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 15:23:27. #1.14#
title