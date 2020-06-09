Ünlü fenomen Murat Övüç'ün ifadesi ortaya çıktı! Türkleri eleştiren Kim Kardashian'a Ermenilerle ilgili söylemlerle cevap veren fenomen Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Övüç, takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Ermeni asıllı Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlar yaptı. Kardashian'ın sözlerine tepki gösteren Murat Övüç, ise Ermenilerle ilgili söylemlerinden dolayı bir anda sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. 2,4 milyonluk Instagram hesabından paylaştığı Ermenilerle ilgili sözler nedeniyle yapılan şikayet üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Övüç, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.







"ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktardı. Kim Kardashian'ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, "Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.











NE OLMUŞTU?





Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunması tepki çekmişti. Kardashian'a tepki gösterenler arasında sosyal medya fenomeni Murat Övüç de yer aldı. Övüç yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" demişti.