Ünlü fenomen İnegöl'ün lezzetlerinin tadına baktı

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şükran Kaymak, tatil için Oylat'a geldi.

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şükran Kaymak, tatil için Oylat'a geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şükran Kaymak'ı İNESMEK Mutfağında misafir ederek şehrin eşsiz lezzetlerini tanıttı. İnegöl Mutfağının lezzetleri, Şükran Kaymak'ın paylaşımlarıyla milyonlara ulaştı.

Sanayi ve tarım şehri İnegöl, turizm ve gastronomi alanında da her geçen gün adını daha fazla kişiye duyurmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi'nin bu misyonla şehrin turizm değerlerini dünyaya tanıtma çalışmaları sürerken, ilçemizin eşsiz lezzetlerini ve geleneksel tatlarını yaşatmak, gelen misafirlere ikram etmek adına 2020 yılı Ekim ayında İNESMEK Mutfağı hizmete açılmıştı. İnegöl Belediyesi'nin ilk sosyal tesisi olma özelliği de taşıyan ve otantik ortamıyla dikkat çeken İNESMEK Mutfağı, geleneksel İnegöl lezzetlerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapıyor.

Bir yandan oluşturulan Saha Araştırma Ekibi ile ilçedeki 91 kırsal mahalle ve 4 beldeden dönüşen mahallede İnegöl'ün saklı kalmış lezzetlerini ortaya çıkarmak adına çalışma yapılırken, bir yandan da İNESMEK Mutfağında bu lezzetler hem vatandaşlar hem de gelen misafirlerle buluşturuluyor. Böylece İnegöl'e özgü bir mutfak oluşturuluyor.

Şehrin eşsiz lezzetlerini geleceğe taşıyan İNESMEK Mutfağı, bugün özel bir misafiri konuk etti. Uzun zamandır yemek tarifleri ile ilgilenen ünlü fenomen Şükran Kaymak, İNESMEK Mutfağını ziyaret etti. İlk olarak açtığı blog ile beraber tanınan ve ardından sosyal medya hesapları açarak paylaşımlarını burada sürdüren Şükran Kaymak, özellikle sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yemek tarifleri ile büyük bir üne sahip. Youtube'da 192 Bin, Instagram'da ise 5,2 milyon takipçisi bulunan Şükran Kaymak, tatil için geldiği Oylat'ta Belediye Başkanı Alper Taban'ın daveti üzerine şehir merkezinde de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şükran Kaymak ve ailesini Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde İNESMEK Mutfağında ağırlayan Başkan Taban, burada İnegöl'ün lezzetlerini de ünlü fenomene sunma imkanı buldu.

İNESMEK Mutfağında Şükran Kaymak için özel bir sunum hazırlandı. Burada şehrin saklı kalmış lezzetleri, 150 yıllık ekşi mayalar ve bu mayalarla yapılmış ekmekler davetlilere ikram edildi. İnegöl'ün eşsiz lezzetlerini takipçileriyle paylaşan Şükran Kaymak, İnegöl'ün tanıtımına da katkı sağladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Şükran Kaymak ve ailesine kendilerini kırmayarak davetlerine icabet ettikleri için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı