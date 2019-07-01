Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!
Psikiyatrist Tanju Sürmeli'nin 'Neurofedback' adını verdiği tedavi yönteminde 12 yaşında öğrenme güçlüğü çeken küçük bir kızı denek olarak kullandığı öne sürüldü.
Hasta olmadığı halde doktor tarafından hasta teşhisi konularak kızlarının beynine defalarca elektronik dalga gönderildiğini iddia eden aile, doktordan şikayetçi oldu.
Ahmet-Esra Oğuz çiftinin 12 yaşında bir kızı vardı. A. Oğuz, derslerinde başarısız oluyor ve öğrenmekte zorluk çekiyordu. Oğuz çifti yaptıkları araştırmada, Psikiyatrist Tanju Sürmeli'nin öğrenme güçlüğü çeken çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalarını gördü.
Aile, kızlarını tedavi ettirmek için Ankara'dan İstanbul'a geldi.
FİZİKSEL RAHATSIZLIK ÇIKTI
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre,Sürmeli, küçük kıza 'Neurofedback' adı verilen tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini söyledi. Tedavide kulaklar ve kafa derisine konuşan elektrotlar aracılığıyla A. Oğuz'un beynine defalarca elektronik dalga gönderildi.
Yapılan tedaviye rağmen küçük kızda her hangi bir değişim olmadığını fark eden aile, başka bir doktor aramaya başladı.
Başka bir hastaneye götürülen küçük kızın sorunun fiziksel bir rahatsızlık olduğu tespit edildi.
Küçük kıza uygulanan tedavinin ardından yan etkiler meydana geldi ve şiddetli baş ağrıları oluştu. Oğuz çifti, Sürmeli'nin uyguladığı tedavinin bir de yasal olmadığını öğrenince şikâyetçi oldu.
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şeyh haydari hazretleri şöyle buyurmaktadır. '''' fıkhı dumur olandan herşey beklenir''''yani demek istemektedir ki. kuzu kesmeden evvel tüm akrabalarınızı çağırın. kuzuyu kestikten sonra afiyetle yiyin. mangalı güzel olur. yanında deve idrarı içerseniz sevap olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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arınç maaş ile ilgil konuşanlara edepsizler diyor. madem okadar edeplisin bu kadar küfredeceğine ne kadar para aldığını söylesene be kardeşim. Yeni işi para için yapılmazmış mış mış küfretmek insanın küfrettiği kişiden önce kendisini alçaltır . arınç bey okadar şey biliyor geçiniyorsun daha bunu bilmiyorsun ne haber.Cevap Yaz Yayından Kaldır
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu