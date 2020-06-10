Ünlü DJ'den Antalya Havalimanı'nda konser Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, 'Doğada müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, yolcu uçağı önünde dumanlar ve ışıklar eşliğinde konser verdi.

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, 'Doğada müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, yolcu uçağı önünde dumanlar ve ışıklar eşliğinde konser verdi. Yeter, konser görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkürler" notuyla paylaştı.

'Doğada müzikle kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında, korona virüs salgını sebebiyle evlerinde kalan Antalyalılar için dünyaca ünlü DJ Burak Yeter konser verdi. ATAV ile işbirliği içinde olan Yeter, Tünektepe ve Tahtalı Dağı'nda yaklaşık 1 saat seyircisiz verdiği konserde de farklı miksler çaldı. Konser klibini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan dünyaca ünlü DJ, büyük beğeni topladı.

Burak Yeter, son olarak Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen çekimler için aprona park etmiş yolcu uçağının önünde sahne aldı. Duman ve ışık şovları eşliğinde konser veren Yeter, eğlenceli şarkılar çaldı. Yeter, uçağın önünde sahne aldığı konser görüntüsünü de sosyal medya hesabından, "Ne vuruş ama! Bağlantı ve Radyo Şovu Podcast yolda! Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkürler" notuyla paylaştı. Yeter'in konseri, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA