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Ünlü dizinin çekildiği kahvehane alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehane alev alev yandı.

Fatih'te "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehane alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevler drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak'ta "Çukur" dizisinin de çekildiği kahvehanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, "Birden bire Çukur'un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu" ifadelerini kullandı. Bir başka mahalle sakini ise, "Binanı sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/ İHA)

Ünlü dizinin çekildiği kahvehane alev alev yandı

Ünlü dizinin çekildiği kahvehane alev alev yandı

Ünlü dizinin çekildiği kahvehane alev alev yandı

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