ÜNLÜ & Co, satın alma danışmanlığındaki uzmanlığını Phellos ile teknoloji alanına taşıyor

Şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı yapan ÜNLÜ & Co, bu alandaki uzmanlığını Phellos Financial Consultancy ile birlikte teknoloji alanına taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co, merkezi Londra'da bulunan teknoloji odaklı yönetim danışmanlığı şirketi Phellos Financial Consultancy ile teknoloji alanında danışmanlık vermek üzere iş birliğine gidiyor.

Teknoloji ekosisteminde uçtan uca danışmanlık sunmayı amaçlayan ÜNLÜ & Co-Phellos iş birliği, satıcı taraf danışmanı olarak, startup ve scale-up'lara kapsamlı kurumsal finansman hizmetleri sağlamayı ve büyümeyi finanse etmek için potansiyel yatırımcılar bulmayı hedefliyor.

Alıcı taraf danışmanı olarak ise kurumsal müşterilerin hedefleri ile uyumlu teknoloji yatırım olanaklarının belirlenmesinden, yatırım aşamasında ayrıntılı değerlendirmeye ve yatırım sonrası izlemeye uzanan, tam kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamayı amaçlıyor. ÜNLÜ & Co-Phellos iş birliği ile kurumsal müşteriler, ilk yatırımlarından gerek sermaye piyasalarında halka arz, gerekse stratejik alıcıya satışları içeren çıkışa kadar, yatırımın yaşam döngüsü boyunca hizmet alabilecekler.

"Teknoloji ekosistemindeki ürün yelpazemizi güçlendirmemizi sağlayacak"

Açıklamaya göre, 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998'den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye'nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, Mergermarket verilerine göre 2010'dan bugüne 30 milyon doların üzerinde değere sahip işlemlerde, gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda bulunuyor.

2016 yılında Londra'da kurulan Phellos Financial Consultancy ise teknoloji sektörüne, çok yönlü kurumsal finansman danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Finansal yönetim, finansal modelleme, birleşme ve satın alma danışmanlığı ve değişim yönetimi konularında zengin bir deneyime sahip olan Phellos, gerek finansal gerek operasyonel bağlamda iyileştirme alanlarını belirleyen ve şirket bazında bütünsel bir yaklaşım sunan bir yönetim danışmanlığı şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, "25 yılı aşkın deneyimimiz ile kurumsal finansman danışmanlık işlemlerinde pazar lideri konumumuzu koruyoruz. Ayrıca kuruluşuna öncülük ettiğimiz 212'nin yanı sıra, Revo Capital ve Collective Spark'ın da aralarında bulunduğu diğer girişim sermaye fonları aracılığıyla teknoloji alanında saygın bir yatırımcıyız. Bu önemli iş birliği, Phellos'un teknoloji alanındaki deneyimi ve danışmanlık hizmetlerinde bilgi birikimi aracılığıyla, teknoloji ekosistemindeki ürün yelpazemizi güçlendirmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.