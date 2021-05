Ünlü & Co halka arz eşit mi, oransal mı? Ünlü & Co hangi bankalarda işlem görecek? Ünlü & Co hiise kodu ve fiyatı nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan ÜNLÜ & Co, payları için halka arz fiyatı 6,9 TL'den 31 Mayıs-01 Haziran tarihlerinde talep toplayacak. Peki, Ünlü & Co halka arz eşit mi, oransal mı? Ünlü & Co hangi bankalarda işlem görecek? Ünlü & Co hiise kodu ve fiyatı nedir?