ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı

ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

ÜNLÜ & Co'nun üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68 milyon 440 bin 765 TL oldu.

ÜNLÜ & Co'nun üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68 milyon 440 bin 765 TL oldu.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, hisselerinin yüzde 26'sının halka arzını tamamlayarak Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan ÜNLÜ Yatırım Holding'in (ÜNLÜ & Co) 2021 ilk çeyrek bilançosu açıklandı.

ÜNLÜ & Co'nun üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68 milyon 440 bin 765 TL'ye çıktı. Çeyrek bazda FAVÖK marjını da yüzde 28'e yükselten ÜNLÜ & Co'nun söz konusu dönemde esas faaliyet karı (2020 aynı döneme göre) 19 milyon 617 bin 331 TL'lik artış ile 17 milyon 900 bin 366 TL olarak gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2021 yılı ilk çeyreğini 584 milyon 338 bin 495 TL aktif büyüklük ve 262 milyon 333 bin 746 TL özkaynak büyüklüğüyle tamamladı.

İlk çeyrek sonuçlarına göre özkaynak karlılığı yüzde 40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tüm karlılık rasyonlarını yukarı çeken ÜNLÜ & Co'nun net kar marjı 2021 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 16 oldu. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL'ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL'ye ulaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "Yılın ilk üç ayında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, stratejilerimizi gerçekleştirme yolunda bizim için motive edici. Çok yeni tamamladığımız halka arz çalışmalarımızda paydaşlarımıza stratejimizi anlatırken mevcut iş alanlarındaki başarılarımızın yanında; köklü, sağlam ve uluslararası piyasalarda adından söz ettiren, yüz yıl sonra da varlığını sürdürecek bir yatırım bankacılığı grubu olma hedefimizi de paylaşmıştık. 2020 ilk üç ayı ile 2021 ilk üç ayı arasında gösterdiğimiz gelişim bu hedef yolunda sağlam adımlarla ilerlediğimizin önemli göstergesi. Bu hedef için çalışmaya devam ederken, gelişmeleri de düzenli olarak tüm paydaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hande Erçel Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:59:37. #1.15#

title