Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
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Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi

Türkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan "Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi" markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy'deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi.

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
18.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:56

Türkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan "Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi" markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy'deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli Aybak'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde saat 15.00 sıralarında yaşanan kaza Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan "Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi" markasının sahibi Ömer Aybak (46), 34 ÖMER AYBAK 565 plakalı yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki lüks otomobiliyle Uskumruköy'deki villasına gitmek üzere yola çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen Aybak'ın aracına kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İlkan İ. (30) idaresindeki 34 RV 2251 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yere savrulan motosikletli ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VİLLASINDAKİ ALARMA BAKMAYA GİDİYORMUŞ

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda motosikletli sürücüsü İreç, "trafik ışıklarına uymamak" maddesinden asli kusurlu bulundu. Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Sarıyer Uskumruköy'deki villasından gelen alarmı kontrol etmek için evinden çıktığı öğrenilen Ömer Aybak'ın ise İstinye Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındı.

"MOTOSİKLET PARÇALANMIŞTI"

Kazayı duyan vatandaşlar, "Geldiğimizde motosiklet yerdeydi. Kazadan sonra ambulans geldi, çocuğu götürdü. Durumu kritik olabilir demişlerdi. Polis ekipleri bizi çevirdi. Kazaya karışanı tam görmedim ama makam aracı gibi bir araçtı. Ömer Aybak olduğunu söylediler. Motosiklet parçalanmıştı, çekici geldi aldı götürdü" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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