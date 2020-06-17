Ünlü çiftin oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı (2) ŞİŞLİ'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı.

ŞİŞLİ'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Akın Kutlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ile babası Randolp Ward Mays ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, sanık Akın Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ANNE BABA OLARAK TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR YERDEYİZ"Duruşma sonra gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapan anne Figen Mays, "Karşımızda bir cani, bir suç makinesi var. Birkaç ay evvel anahtarla bir adamın suratındaki kemiklerin tamamını kırmış. Olayın nasıl olduğunu tekrar etmeye gerek yok, kayıtlarda göreceksiniz. Çok hızlı bir sürede birkaç saniye içinde, bekleyerek önceden planlayarak soğukkanlı bir şekilde yaptı. En ağır cezayı alması önemli. Hepimizin çocukları, kardeşi var. Böyle adamların sokakta olması hepimizin bir gün canını yakabilir. Biz hep bunları gazete haberlerinden okurduk. Bakardık, 'vah vah' derdik ama ne olduğunu canımız yanınca anladık. Kanunda bir takım şeyler var ona başvurmaya çalışıyorlar, haksız tahrik, yanlışklıkla yaptım, iyi hal diye. Bunlar bizim kanunlarımızda olabilir ama vicdani mahkemede hiçbir hakimin bunları kabul etmemesi lazım. Bu adam sokağa çıktığı zaman can almaya, can yakmaya devam edecek tiplerden bir tanesi. Şiddeti önlemenin yollardan birisinin ibretlik kararlar olduğunu düşünüyorum. Mahkeme heyetinin en ağır cezayı vererek, 'Ben 5 yıl yatar çıkarım' diyen adamların önünü kesmesini istiyorum. Emre'nin bu vakasının, ülkemizde de bir takım kararların alınmasına sebep olmasını diliyorum. Biz anne baba olarak telafisi mümkün olmayan bir yerdeyiz. Hiç olmazsa belki bu alınan karar ibret olur. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA