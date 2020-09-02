Ünlü çiftin çocuğunun adı belli oldu Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kabadayı ve sevgilisi gazetecilerin fotoğraf istediği kırmazken, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi

Heyecanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Sarıkabadayı, "Artık doğuma bir ay kaldı. Gerçekten heyecan dorukta, bebeğimizi kucağımza almak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Ünlü şarkıcı, "Oğlumuzun adı Hasan olacak" diyerek sözlerini noktaladı.







Kaynak: Snob Magazin