Oyuncu Çift Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu Ayrıldı
Yaklaşık üç yıldır birlikte olan oyuncu Birkan Sokullu ile meslektaşı Berrak Tüzünataç ayrıldı. Tüzünataç, ayrılığın ardından kendini toparlamak için yurt dışına çıktı.
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile boşandıktan sonra birçok ünlü isimle anıldı. İddiaların ardından Sokullu'nun Berrak Tüzünataç'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ancak yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çift, yollarını ayırdı.
ÇİFT SÜRPRİZ ŞEKİLDE AYRILDI
Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç çiftinden evlilik haberi beklenirken ünlü çift sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.
KARARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK
Edinilen bilgiye göre, ünlü çiftin "Bu kararın geri dönüşü yok" ifadelerine yer verdiği belirtiliyor. Berrak Tüzünataç'ın ise ayrılığın ardından kendini toparlamak için yurt dışına gittiği söyleniyor.
YORUMLAR (24)
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nejat işler ne çok severdi bunu onun yüzünden perişan olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zina serbest ne diyelim mezhep genişliği varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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trump, berrak tüzünataç, kuzey kore, dolar, marsa yolculuk, akşamki maç, sıla, sosyal linç, . . . . . . . . . . . . ne sıkıcı bir hayat ya. gündeme bak patates kızart. daha yazacaktım da sıkıldım valla. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Onda bu açlık varken kesin Afrikaya gitmiştirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Güzel haber.. Zaten ben yakıştırmıyordum onları :) :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır