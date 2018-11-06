Oyuncu Çift Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu Ayrıldı

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile boşandıktan sonra birçok ünlü isimle anıldı. İddiaların ardından Sokullu'nun Berrak Tüzünataç'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ancak yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çift, yollarını ayırdı.

ÇİFT SÜRPRİZ ŞEKİLDE AYRILDI

Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç çiftinden evlilik haberi beklenirken ünlü çift sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

KARARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK

Edinilen bilgiye göre, ünlü çiftin "Bu kararın geri dönüşü yok" ifadelerine yer verdiği belirtiliyor. Berrak Tüzünataç'ın ise ayrılığın ardından kendini toparlamak için yurt dışına gittiği söyleniyor.