Oyuncu Çift Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu Ayrıldı

Oyuncu Çift Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu Ayrıldı

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan oyuncu Birkan Sokullu ile meslektaşı Berrak Tüzünataç ayrıldı. Tüzünataç, ayrılığın ardından kendini toparlamak için yurt dışına çıktı.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile boşandıktan sonra birçok ünlü isimle anıldı. İddiaların ardından Sokullu'nun Berrak Tüzünataç'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ancak yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çift, yollarını ayırdı.

ÇİFT SÜRPRİZ ŞEKİLDE AYRILDI

Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç çiftinden evlilik haberi beklenirken ünlü çift sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

KARARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK

Edinilen bilgiye göre, ünlü çiftin "Bu kararın geri dönüşü yok" ifadelerine yer verdiği belirtiliyor. Berrak Tüzünataç'ın ise ayrılığın ardından kendini toparlamak için yurt dışına gittiği söyleniyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (24)

  • OLM KOŞ İKİ ÇAY GETİR:
    trump, berrak tüzünataç, kuzey kore, dolar, marsa yolculuk, akşamki maç, sıla, sosyal linç, . . . . . . . . . . . . ne sıkıcı bir hayat ya. gündeme bak patates kızart. daha yazacaktım da sıkıldım valla. . .
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.