Ünlü çift yolda kaldı
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Ünlü çift yolda kaldı

Ünlü çift yolda kaldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, eylül ayına kadar kalacağı Alaçatı'daki villayı kontrol etmek için çıktıkları yolda lastikleri patladı. İkili, kalacağı villayı kontrol edip, İstanbul'a döndü. İşte detaylar...

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan çift, 10 gün sonra tamamen Alaçatı'da kalacak. İkili, taşınmadan önce villayı kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitti. Çift, İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patladı.

Ünlü çift, lastikleri patlayınca soluğu tamirhanede aldı. İki saatlik rötardan sonra tekrar yola koyulan ikili, daha sonra üç ay kalacakları villaya baktı.

Berfu Yenenler villanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, "Eylüle kadar evimiz. Ama 10 gün sonra tamamen taşınacağız" diye yazdı.

Ünlü çift yolda kaldı
Ünlü çift yolda kaldı
Ünlü çift yolda kaldı

Kaynak: Snob Magazin

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