Ünlü çift tatilde, hayranları kapıştı: Sosyal medyada böyle görünmüyor ama!

AŞKLARI BİR ŞARKIYLA BAŞLADIDüet yaptıkları şarkının klibi için birlikte kamera karşısına geçen Cabello ve Mendes, o dönemden bu yana büyük bir aşk yaşıyor.

AŞKLARI BİR ŞARKIYLA BAŞLADI

Düet yaptıkları şarkının klibi için birlikte kamera karşısına geçen Cabello ve Mendes, o dönemden bu yana büyük bir aşk yaşıyor. Ünlü çift, "Senorita" adlı şarkının klibinde birbirlerine aşık olan ama kavuşamayan iki sevgiliyi canlandırıyordu.

HAYRANLAR VE TAKİPÇİLER YORUM YAĞDIRDI

Birbirleriyle olan uyumlarını her fırsatta ifade eden Camila Cabello ile Snawn Mendes'in neşeli tavırları bir yana görüntüleri de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Özellikle de kıvrımlı hatlarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Cabello'nun görüntüsü, son zamanlarda gösteri dünyasında baskın hale gelen "bedensel olumlama" akımının destekçileri ile "ünlüler hep zayıf olmalı" görüşünü savunanları karşı karşıya getirdi.

'HİÇBİR ESTETİĞİ YOK, GAYET DOĞAL'

Birçok kişi, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle uzun süre evde kalan ve bu yüzden biraz kilo aldığı görülen Cabello'nun görüntüsüne odaklandı. Hayranlarının büyük bir bölümü, genç yıldızın gayet güzel ve doğal bir görüntü sergilediğini savundu. Çok sayıda hayranı "Camilla, 'gerçek' bir görüntü sergiliyor. Birçok meslektaşı gibi vücudunun dört bir yanında dövmeleri yok, karnındaki yağları aldırmamış, göğüslerine ve dudaklarına dolgu yaptırmamış" diye görüşünü bildirdi.

BAZI HAYRANLARI ONLARI BİRBİRLERİNE YAKIŞTIRAMADI

Fakat buna karşı çıkan ve Camila Cabello ile 22 yaşındaki Shawn Mendes'i birbirlerine yakıştıramayan hayranları da oldu. Bunlardan biri "Shawn, dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Dünya üzerindeki her kadın onun kalbini kazanmak ister. Ama Camila, sıradan bir kadın" görüşünü ifade etti. Buna karşı çıkanlar da "Shawn, Camila'yı yıllarda sevmiş. Onun gerçek aşkı" diyerek ona karşılık verdi.

"SOSYAL MEDYADA BÖYLE GÖRÜNMÜYOR"

Camila Cabello'nun sosyal medya paylaşımlarında çok daha formda göründüğünü, paparazzi fotoğraflarında ise gerçeğin ortaya çıktığını savunan hayranları da oldu. Bu arada Camila Cabello'nun, kilo aldığını ve bunu kabul etmek gerektiğini savunanlar da çıktı. Bunlara göre, fazla kilolu olmak, sağlık sorunlarına yol açtığı için genç yıldızın bir an önce ideal kilosuna kavuşması gerekiyor. Fakat bu görüşe karşı çıkanlar da oldu. Onlara göre de Camila Cabello, alışıldık "zayıf" ünlü görüntüsünün dışında da gayet sağlıklı ve güzel görünmenin mümkün olduğunu bir kanıtı.

AYAĞINI ÖPERİM, ÇÜNKÜ SENİ SEVİYORUM

Hayranlarını böylesine ikiye bölen Camila Cabello ile Shawn Mendes ile kelimenin tam anlamıyla benzerine filmlerde rastlanabilecek bir aşkın kahramanları. Koronavirüs karantinası sırasında Instagram sayfasında sevgilisinin ayağını öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mendes "Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum" mesajını yazmıştı. Bu paylaşım da çiftin takipçileri arasında uzun uzun konuşulmuştu.

AŞKINI İTİRAF ETMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞ

Müzik dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızları arasında yer alan Camila Cabello ile Shawn Mendes, uzun süredir aşklarıyla da konuşuluyor. Hatta Mendes, bir röportajda Cabello'ya olan aşkını ona ifade etmek için tam beş yıl beklediğini itiraf etmişti. Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için tam beş yıl beklediğini açıkladı. Mendes "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu.

REDDEDİLMEKTEN KORKMUŞ

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım." Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes.

Kaynak: Hürriyet