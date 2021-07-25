Ünlü çift Bodrum'da aşka geldi!

Manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'la Bodrum sezonunu açtı. Lüks teknelerinde denize açılan çift, uzun bir süre Bodrum'da tatil yapacakları öğrenildi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Akşam saatlerinde teknenin arka kısmına geçen çift, birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu. Eşinin dizine uzanan Şallı, gün batımını eşiyle birlikte izleyip aşka geldi.

Saatler süren gün batımı keyfini bitiren ikili birbirlerini yıkayıp teknenin iç kısmına geçti. Ebru Şallı, fiziğiyle bir kez daha alkış topladı.

Kaynak: Snob Magazin