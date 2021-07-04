Ünlü çift 11. evlilik yıldönümlerini kutladı

Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu 11. Evlilik yıldönümlerini tatilde kutladılar. Çift, sosyal medya hesabından mutluluk karelerini paylaştılar. İşte detaylar...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başaralı oyuncusu Emir Benderlioğlu ve aynı dizide rol alan eşi Ceren Benderlioğlu 11. Evlilik yıldönümlerini tatilde kutladılar. Fethiye Club Hotel Meri'de kızları Nur ile birlikte yaz tatillerin geçiren ünlü oyuncular önceki akşam evlilik yıldönümleri için romantik bir akşam yemeği yedi.

Her yıl yıldönümlerini tatilde kutlayan Emir Benderlioğlu, eşi ve kızıyla çektirdiği fotoğrafını,"Bana geçirdiğimiz seneler boyunca, yaşattığın bütün mutluluklar için teşekkür ederim aşkım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin bu özel gün paylaşımı sosyal medya hesaplarından binlerce yorum beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin