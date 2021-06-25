Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

Turizmci B.E. boşanma aşamasında olduğu ünlü estetik cerrah Dr. S.E.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. B.E., dilekçesinde, üçlü ilişki teklifini reddettiği için eşinin kendisine "Köylü" dediğini ve boşanma davası açtığını anlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçeye göre turizmci B.E. (42) ile ünlü estetik cerrah Dr. S.E. (67), 3 yıllık birliktelikleri sonrası Ekim 2020'de evlendi.

EVLİLİKLERİ BİRKAÇ AY SÜRDÜ

Hürriyet'in haberine göre ikilinin çalkantılı biçimde süren evliliği ise birkaç ay sürdü. Dr. S.E., geçen aylarda eşine karşı boşanma davası açtı. Çift arasındaki çekişmeli boşanma davası sürerken eşi hakkında çarpıcı suçlamalarda bulunan B.E. savcılık başvuru dilekçesinde şunları ifade etti:

"KARDEŞİM DEDİĞİ KADINLA SAPLANTILI AŞK YAŞIYORMUŞ"

"Evlilik sonrası evin hemen her tarafında eşimin başka kadınlarla olan fotoğraf, mektup ve yazışmalarını buldum. Eşime ait olan ancak birlikte kullandığımız bilgisayarda başka kadınlarla olan yazışmalarını ve arşivlediği fotoğrafları gördüm. Arkadaşım diye tanıttığı bu kişilerin hepsi ile aslında sevgili olduğunu fark ettim. 15 yıllık arkadaşım, kardeşim diye tanıttığı bir kadınla saplantılı bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ki bu kadının da evli olduğunu biliyor. Bunları kendisine söylediğimde ise 'Bunlar hayatımın bir parçası. Bunu kabullenmen gerekir' diyerek beni darbetti, hakarete uğradım.

Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: 3'lü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı

"ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ"

Mahrem anlarımızda bana, tek eşli olmanın doğaya aykırı olduğunu dile getirdi. Bana 3'lü ilişki teklif etti. Bu teklifini kabul etmemem üzerine beni 'köylü' diye niteleyerek 'Bu şekilde evlilik yürümez' dedi. Aynı teklifi daha önce birlikte olduğu kadınlara da yaptığını öğrendim.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Evli olmamıza rağmen başka kadınlarla konuşmasına, buluşmasına, ilişki yaşamasına karşı çıktığım anda her defasında olay çıkardı. Beni ölümle tehdit etti. Bana 'Seni camdan aşağı atarım. Bu evi de kapatır, seni layık olduğun Dolapdere'de ev tutup oraya gönderirim. Ya da defolup gidersin. Seni de rezil ederim' dedi. Resmi olarak kısa süren evliliğimiz benim için işkenceye dönüştü. 67 yaşındaki bu kişi, birçok kadının hayatına da bu şekilde etki etti. Çok eşlilik teklifinin kabul edilmediğini anlaması üzerine boşanma davası açtı."

Dr. S.E.'nin de boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlaması ile savcılığa şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Dr. S.E. eşinin, şifreli bilgisayarına girerek başkaları ile olan fotoğraflara ulaştığı, yine Facebook hesabına girerek yazışmaları elde ettiği iddiasında. Çift arasındaki çekişmeli boşanma davası ise Beykoz Aile Mahkemesi'nde sürüyor.

Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Merve Dizdar Halit Ergenç Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:26:21. #1.14#

title