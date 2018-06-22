Ünlü CEO Uyurken Şarja Taktığı Telefon Patlayınca Canından Oldu
Malezyalı iş adamı, gece şarja taktığı iki telefondan birinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Malezyalı iş adamı, gece şarja taktığı iki telefondan birinin patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.
İKİ TELEFONUNU UYUMADAN ÖNCE ŞARJA TAKTI
Malezya'da Maiye Bakanlığı desteği ve altında kurulan ve ülkenin teknoloji konusundaki girişimcilerine işlerini kurmalarında yardımcı olan Cradle Fonu, 15 Haziran'da aldığı haber ile sarsıldı. Cradle Fonu'nun kurulmasına yardımcı olan ve yaklaşık 10 yıldır CEO'su olan Nazrin Hassan öldü.
15 yıldan uzun süredir girişimcilere destek olan ve yıllardır hükümet için çalışan Cradle Fonu'nun CEO'su Nazrin Hassan, evinde, yatak odasında can verdi. Ölümüne sebep olan ise patlayan telefonu oldu. Kayın biraderine göre, Nazrin Hassan,2 telefona sahipti. Gece yatmadan önce telefonlarını yanında şarja taktı. O uyurken, telefonlarından biri patladı.
PATLAYAN TELEFON ÖLÜMÜNE YOL AÇTI
Hassan'ın ölüm nedeni ise bugün açıklanan raporla ortaya çıktı. Rapora göre iki farklı marka telefon kullanan Nazrin Hassan, gece iki telefonunu başının hemen yanındaki masada şarja bıraktı. Hassan'ın başına yakın duran telefonlardan biri bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Telefonun parçalanan kısımlarının kafasına isabet etmesi sonucu travma geçiren Hassan, çıkan yangından da kurtulamayarak hayatını kaybetti.
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Şayet imanlı gittiyse,,Allah taksirat ve tezviratını affeylesin,,Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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haberi yazan adam sanki olay olurken odadaymış gibi anlatıyor. Belki uyutup yaktılar adamı, sonrada yangında telefon patlayıp kafasına parça geldi, ne biliyonCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu anlatılan ya gerçek , cinayet muhakkak açığa çıkarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adamı uçurmuşlarr....Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bugun bizimde sarj aletımız patladı fişte neysekı oan sigorta attı da elektrık kesıldı allahtan bı yangın cıkmadı cok dıkkat edelım arkadaslar ne zaman olacagı hıc bellı degıl gece yatarken sarjda bırakmayalım telefonları orjınal sarj aletı kullanalım özellıkle sarj aletı başları orjınal olmalıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır