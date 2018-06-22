Ünlü CEO Uyurken Şarja Taktığı Telefon Patlayınca Canından Oldu

Malezyalı iş adamı, gece şarja taktığı iki telefondan birinin patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

İKİ TELEFONUNU UYUMADAN ÖNCE ŞARJA TAKTI

Malezya'da Maiye Bakanlığı desteği ve altında kurulan ve ülkenin teknoloji konusundaki girişimcilerine işlerini kurmalarında yardımcı olan Cradle Fonu, 15 Haziran'da aldığı haber ile sarsıldı. Cradle Fonu'nun kurulmasına yardımcı olan ve yaklaşık 10 yıldır CEO'su olan Nazrin Hassan öldü.

15 yıldan uzun süredir girişimcilere destek olan ve yıllardır hükümet için çalışan Cradle Fonu'nun CEO'su Nazrin Hassan, evinde, yatak odasında can verdi. Ölümüne sebep olan ise patlayan telefonu oldu. Kayın biraderine göre, Nazrin Hassan,2 telefona sahipti. Gece yatmadan önce telefonlarını yanında şarja taktı. O uyurken, telefonlarından biri patladı.

PATLAYAN TELEFON ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Hassan'ın ölüm nedeni ise bugün açıklanan raporla ortaya çıktı. Rapora göre iki farklı marka telefon kullanan Nazrin Hassan, gece iki telefonunu başının hemen yanındaki masada şarja bıraktı. Hassan'ın başına yakın duran telefonlardan biri bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Telefonun parçalanan kısımlarının kafasına isabet etmesi sonucu travma geçiren Hassan, çıkan yangından da kurtulamayarak hayatını kaybetti.