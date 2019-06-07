Ünlü caddede bir kedi daha öldürülünce gözaltına alındı
İNGİLTERE'de 25 kedinin katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 52 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
İNGİLTERE'de 25 kedinin katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 52 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Brighton kentinde son 18 ay içinde 25 kedinin katledilmesiyle ilgili polis soruşturması sürerken Trafalgar Caddesi'nde cumartesi gecesi bir kedinin daha öldürülmesi üzerine 52 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Şüphelinin bölgedeki güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındığı, 28 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili görgü tanıkları da bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet
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