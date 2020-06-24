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Ünlü Bulgar baba oğul güreşçiler koronavirüse yakalandı

Bulgaristan'ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, koronavirüse yakalandı.

Ünlü Bulgar baba oğul güreşçiler koronavirüse yakalandı
24.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:17

Bulgaristan'ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, koronavirüse yakalandı. Oğul Shterev'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Güreşin ünlü isimlerinden Simeon Shterev ile eşi Maria ve oğlu Nikolay birkaç gün önce koronavirüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde; dünya şampiyonluğu ile olimpiyat 3'üncülüğü başarıları bulunan bulunan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Simeon Shterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay'ın koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Sağlık durumu iyiye giden Simeon Shterev taburcu edilerek evinde 14 günlük karantinaya alındı. Oğul Nikolay Shterev'in ise durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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